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Финляндия и Европа делают так же. В Смольном заступились за кучу снега на Дворцовой

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В случае залповых снегопадов практика складировать снег на площадях и набережных, где он не мешает движению, оправдана и помогает более оперативно убирать город. Об этом в интервью «Фонтанке» 14 декабря рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

«Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях», — рассказал чиновник.

Он подтвердил, что мощности снегоплавилок при сильных снегопадах не хватает, чтобы одномоментно вывезти все осадки. «Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать», — добавил чиновник.

Напомним, многие петербуржцы обращают внимание на «снежные хребты» в центре города, в том числе на Дворцовой площади. Многих искусственный рельеф не радует.

Подробнее о том, как в городе решается проблема со снегом и наледью, читайте в полной версии интервью на «Фонтанке».

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Комментарии (17)

ДуремарСПб.
Да в Финляндии и Европе видимо так же как и в России преступники узурпировали власть и уничтожают нас.
german_5e4d02dc5a4f9
В Финляндии почему-то не поливают чистый снег какой-то грязью.
260708081
Быть может, они начнут брать у Европы лучшее? Например, пенсии от 1000 евро - как во Франции? Почему они всегда находят там какие-то дерьмовые примеры?:)
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