Финляндия и Европа делают так же. В Смольном заступились за кучу снега на Дворцовой

В случае залповых снегопадов практика складировать снег на площадях и набережных, где он не мешает движению, оправдана и помогает более оперативно убирать город. Об этом в интервью «Фонтанке» 14 декабря рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий.



«Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях», — рассказал чиновник.



Он подтвердил, что мощности снегоплавилок при сильных снегопадах не хватает, чтобы одномоментно вывезти все осадки. «Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать», — добавил чиновник.

