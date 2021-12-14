Прокуратура Петербурга изъяла дело ревнивца с кислотой из полиции и передала в СК

Прокуратура изъяла уголовное дело о кислоте, вылитой на девушку в центре Петербурга, из производства органов дознания. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Прокуратура Адмиралтейского района изъяла из производства отдела дознания УМВД России по Адмиралтейскому району и передала для дальнейшего расследования в следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней», — говорится в сообщении с указанием, что ход расследования контролирует прокуратура.

