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Прокуратура Петербурга изъяла дело ревнивца с кислотой из полиции и передала в СК

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Прокуратура изъяла уголовное дело о кислоте, вылитой на девушку в центре Петербурга, из производства органов дознания. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Адмиралтейского района изъяла из производства отдела дознания УМВД России по Адмиралтейскому району и передала для дальнейшего расследования в следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней», — говорится в сообщении с указанием, что ход расследования контролирует прокуратура.

Ожоги 18-летний юноша и его 16-летняя подруга получили в пятницу вечером на набережной канала Грибоедова, 86. В экстренные службы звонил молодой человек. По его словам, во время прогулки их атаковал неизвестный: плеснул из банки предположительно кислотой и сбежал. По подозрению в нападении задержан 24-летний приезжий из Твери. По версии следствия, он пошёл на преступление, приревновав девушку.

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Комментарии (3)

german_5e4d02dc5a4f9
И срок заключения, к сожалению, будет, невелик...
Должна быть норма, по которой виновник обязан не просто сидеть в тюрьме пожизненно, а еще и содержать каким-то образом потерпевшего.
Jan Georg
Ещё Вилли Токарев в своей песни пел "Здесь пистолеты применяют вместо слова, и наплевали на придуманный закон"... Дождались... Взрывают, стреляют, кислотой поливают...
K_Lutsky
Какой на хрен вред здоровью средней тяжести? Там все попыткой убийства пахнет поллитра кислоты на девочку вылито.
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