Прокуратура Петербурга изъяла дело ревнивца с кислотой из полиции и передала в СК

Прокуратура изъяла уголовное дело о кислоте, вылитой на девушку в центре Петербурга, из производства органов дознания. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Адмиралтейского района изъяла из производства отдела дознания УМВД России по Адмиралтейскому району и передала для дальнейшего расследования в следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней», — говорится в сообщении с указанием, что ход расследования контролирует прокуратура.
Ожоги 18-летний юноша и его 16-летняя подруга получили в пятницу вечером на набережной канала Грибоедова, 86. В экстренные службы звонил молодой человек. По его словам, во время прогулки их атаковал неизвестный: плеснул из банки предположительно кислотой и сбежал. По подозрению в нападении задержан 24-летний приезжий из Твери. По версии следствия, он пошёл на преступление, приревновав девушку.