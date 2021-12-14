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Путин: Введение ограничений на транспорте перед Новым годом создаст много проблем

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Президент России заявил, что перед новогодними праздниками сложно вводить ограничения на транспорте.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — заявил 14 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, введение новых ограничений перед праздниками создаст «много проблем» для людей.

В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроекты о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и присутствия в других общественных местах. Позже вопрос о кодах на транспорте сняли с рассмотрения.

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Комментарии (17)

262224921
И чо? Встающих с колен разве можно напугать ещё одной проблемой ?
Leo.S
Пиар кампания про доброго дедушку в самом разгаре.
vader
Значит, введут сразу после НГ.
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