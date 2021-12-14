Путин: Введение ограничений на транспорте перед Новым годом создаст много проблем

Президент России заявил, что перед новогодними праздниками сложно вводить ограничения на транспорте.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — заявил 14 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, введение новых ограничений перед праздниками создаст «много проблем» для людей.
В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроекты о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и присутствия в других общественных местах. Позже вопрос о кодах на транспорте сняли с рассмотрения.