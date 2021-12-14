Стало известно, кому повысят зарплату с 1 января: список профессий

«Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — уточнили в кабмине.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 12 млрд рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в России.

Полный перечень — в самом распоряжении на 10 страниц.

При этом Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. «Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — подчеркнул председатель правительства.

Согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.



Выделенное финансирование, с учетом прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России, должно позволить обеспечить исполнение указа.

