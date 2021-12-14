Бюджетникам повысят зарплаты. Мишустин выделил на это более 12,2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение средств на повышение заработной платы бюджетников.



«Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — сообщается 14 декабря на сайте правительства РФ.



В документе утоняется, что зарплаты повысят учителям и педагогам, врачам, а также работникам области науки и культуры.



На заседании правительства 8 декабря Михаил Мишустин поручил следить, чтобы деньги дошли до бюджетников.

