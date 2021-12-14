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Бюджетникам повысят зарплаты. Мишустин выделил на это более 12,2 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение средств на повышение заработной платы бюджетников.

«Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — сообщается 14 декабря на сайте правительства РФ.

В документе утоняется, что зарплаты повысят учителям и педагогам, врачам, а также работникам области науки и культуры.

На заседании правительства 8 декабря Михаил Мишустин поручил следить, чтобы деньги дошли до бюджетников.

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры поддержки в конце ноября.

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Комментарии (5)

266041395
Но почему-то не добавил, что компенсировать коммунальные педагогам будут не в полном размере, а только в размере 3000 в месяц. А это половина. А зарплата в 14 тыс при этом повысится рублей на 100.. вот и посчитаем сколько при повышении бюджет сэкономит на бюджетниках.
Perli
Опять на 100 р. повысят, а рассказывать будут полгода во всех новостях, благодетели.
Peterburzhec
Когда уже закончат раздавать деньги и разгонять инфляцию? В частных компаниях так з.п. никто не повышает, бизнес еле выживает!
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