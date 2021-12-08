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«Важное подспорье». Мишустин анонсировал выплаты одиноким родителям и повышение зарплаты бюджетников

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Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств для выплат бюджетникам и одиноким родителям. Об этом 8 декабря сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.

Почти 14 миллиардов рублей пойдет на выплаты одиноким родителям. «Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина также рассказал, что более 12 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплаты бюджетников. Он поручил «строго следить», чтобы деньги дошли до граждан, работающих в бюджетной сфере.

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры поддержки в конце ноября.

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Комментарии (9)

AP-SPb
Да-да, давайте вместо разумной демографической политики, направленной на создание нормальных крепких и полных семей, будем стимулировать увеличение количества разведенок с прицепами, которые воспитывают не пойми кого...
Урус-Баши
Дурят нас безбожно. Повышение квартплаты объясняют инфляцией. Якобы, выше инфляции квартплату не увеличивают. Но у нас зарплата не увеличивается вслед за инфляцией! Как и комунальщики могли бы сказать: инфляция, давай повышай. Что Мишустин сказал? Он заявил, чсто инфля не превысит 4%, а зарплата бюджетников возрастёт на 2,5%. Т.е. кто-то по-прежнему будет наращивать перекачивание нашей зарплаты в свой карман.
житель города П.
Допустим у нас 6 000 000 неполных семей. Это данные чуть ниже цифры озвученной 8 лет назад, допустим что за это время число неполных семей сократилось.
Итого - 2, 334 р. на неполную семью? Это "важное подспорье"?
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