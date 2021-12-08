«Важное подспорье». Мишустин анонсировал выплаты одиноким родителям и повышение зарплаты бюджетников

Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств для выплат бюджетникам и одиноким родителям. Об этом 8 декабря сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.



Почти 14 миллиардов рублей пойдет на выплаты одиноким родителям. «Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Глава кабмина также рассказал, что более 12 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплаты бюджетников. Он поручил «строго следить», чтобы деньги дошли до граждан, работающих в бюджетной сфере.

