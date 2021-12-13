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На Маршала Захарова вернули тепло. «Горячие реки» ушли с улицы

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На улице Маршала Захарова, где жители мерзли из-за аварии, завершили ремонт. После замены более шести метров трубопровода систему отопления перевели в штатный режим, рассказали «Фонтанке» 13 декабря в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Ранее петербуржцы пожаловались, что в районе домов 15–17 по Маршала Захарова текут горячие реки. Технологическое нарушение на трубопроводе обнаружилось около дома 17, а в зоне проведения работ находилось семь жилых зданий.

Как писала «Фонтанка», 4 декабря в районе того же перекрестка прорвало трубу с горячей водой. ЧП затронуло жителей 20 домов.

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Комментарии (2)

Sadava
Надолго ли?
Аллио
Спасибо "Фонтанке" за радостную весть к грядущему ночному покою! "Да возвестят в Багдаде!"
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