На Маршала Захарова вернули тепло. «Горячие реки» ушли с улицы

На улице Маршала Захарова, где жители мерзли из-за аварии, завершили ремонт. После замены более шести метров трубопровода систему отопления перевели в штатный режим, рассказали «Фонтанке» 13 декабря в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».



Ранее петербуржцы пожаловались, что в районе домов 15–17 по Маршала Захарова текут горячие реки. Технологическое нарушение на трубопроводе обнаружилось около дома 17, а в зоне проведения работ находилось семь жилых зданий.

Как писала «Фонтанка», 4 декабря в районе того же перекрестка прорвало трубу с горячей водой. ЧП затронуло жителей 20 домов.