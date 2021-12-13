На юге Петербурга потекли горячие реки. Греться около них придется жителям семи домов

Второй раз за непродолжительный период люди, живущие на углу проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова, остаются с остывающими трубами.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, утром 13 декабря в районе домов 15–17 по Маршала Захарова потекли горячие реки. «Службы приехали быстро, но лучше не стало», — уверяют местные жители.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», технологическое нарушение на трубопроводе обнаружили около трех ночи у дома 17 по улице Маршала Захарова.
Специалисты приступили к ликвидации дефекта. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 18:00.
«В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.
По данным аварийных служб, в зоне проведения работ находится семь многоквартирных домов.
Как писала «Фонтанка», 4 декабря в районе того же перекрестка прорвало трубу с горячей водой. ЧП затронуло жителей 20 домов.