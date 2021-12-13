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На юге Петербурга потекли горячие реки. Греться около них придется жителям семи домов

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Второй раз за непродолжительный период люди, живущие на углу проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова, остаются с остывающими трубами.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, утром 13 декабря в районе домов 15–17 по Маршала Захарова потекли горячие реки. «Службы приехали быстро, но лучше не стало», — уверяют местные жители.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», технологическое нарушение на трубопроводе обнаружили около трех ночи у дома 17 по улице Маршала Захарова.

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Специалисты приступили к ликвидации дефекта. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 18:00.

«В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.

По данным аварийных служб, в зоне проведения работ находится семь многоквартирных домов.

Как писала «Фонтанка», 4 декабря в районе того же перекрестка прорвало трубу с горячей водой. ЧП затронуло жителей 20 домов.

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Комментарии (2)

Alex000
Тёпленькая пошла?
Аппаратчик мокрой классификации
Что нам нужно, чтобы снизить стоимость ГУП ТЭК для грядущей прихватизации? :))
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