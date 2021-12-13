Российский фондовый рынок за день обвалился почти на 4% на фоне геополитической напряженности

Основные российские фондовые индексы потеряли почти по 4% к концу торгов 13 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По итогам торгового дня индекс Мосбиржи упал на 3,77%, до 3616,45 пункта. Он откатился к уровню мая, падение стало рекордным с апреля 2020 года. Индекс РТС в то же время упал на 3,98%. Лидерами падения среди компаний стали VK (-8,23% к 19:55 мск), «Северсталь» (-6,17%), «Алроса» (-6%), TCS Group (-5,73%), «Татнефть» (-5,28%).



К вечеру 13 декабря доллар стал укрепляться к рублю. Курс американской валюты вырос на 0,35%, до 73,63 рубля. Нефть, наоборот, падает. Цена февральского фьючерса Brent снизилась на 0,33%, до 74,9 доллара за баррель.

