FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.41р82.87р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Российский фондовый рынок за день обвалился почти на 4% на фоне геополитической напряженности

3
Печать

Основные российские фондовые индексы потеряли почти по 4% к концу торгов 13 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам торгового дня индекс Мосбиржи упал на 3,77%, до 3616,45 пункта. Он откатился к уровню мая, падение стало рекордным с апреля 2020 года. Индекс РТС в то же время упал на 3,98%. Лидерами падения среди компаний стали VK (-8,23% к 19:55 мск), «Северсталь» (-6,17%), «Алроса» (-6%), TCS Group (-5,73%), «Татнефть» (-5,28%).

К вечеру 13 декабря доллар стал укрепляться к рублю. Курс американской валюты вырос на 0,35%, до 73,63 рубля. Нефть, наоборот, падает. Цена февральского фьючерса Brent снизилась на 0,33%, до 74,9 доллара за баррель.

Как отмечает «Интерфакс», российский рынок падает на фоне очередного витка геополитической напряженности и угрозы новых западных санкций в случае агрессии России в отношении Украины.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну хоть сейчас-то бензин подешевеет???!!! :)))
Pilat
Просто когда Джонсон появляется в новостях, люди гадают - у него просто нет денег на парикмахера или волосы от ужаса дыбом стоят.
Ну и лохотрон, который почему то называют биржей, начинает штормить.
265869937
Это Путин с Джонсоном поговорил, лучше бы только с тараканом общался, не сильно, но все таки дешевле обходится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний