Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе. Премьер Британии предупредил о «стратегической ошибке»

Как сообщает 13 декабря пресс-служба Кремля, Джонсон, «как и другие западные лидеры», выразил обеспокоенность якобы масштабными передвижениями российских войск у украинских границ. В ответ Путин привел «конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений». Также президент России указал на то, что украинские власти намеренно обостряют обстановку в Донбассе и используют запрещенные тяжелые вооружения и ударные беспилотники. «Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения».

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Кроме того, Путин отметил активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, которое создает угрозу безопасности России. Президент РФ призвал выработать договоренности, исключающие продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России вооружений.



В свою очередь, по данным Даунинг-стрит, Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что «любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия».



7 декабря Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.

