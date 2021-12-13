FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.41р82.87р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе. Премьер Британии предупредил о «стратегической ошибке»

10
Печать

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает 13 декабря пресс-служба Кремля, Джонсон, «как и другие западные лидеры», выразил обеспокоенность якобы масштабными передвижениями российских войск у украинских границ. В ответ Путин привел «конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений». Также президент России указал на то, что украинские власти намеренно обостряют обстановку в Донбассе и используют запрещенные тяжелые вооружения и ударные беспилотники. «Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения».

Кроме того, Путин отметил активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, которое создает угрозу безопасности России. Президент РФ призвал выработать договоренности, исключающие продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России вооружений.

В свою очередь, по данным Даунинг-стрит, Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что «любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия».

7 декабря Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Аппаратчик мокрой классификации
Сторона не являющаяся стороной конфликта заявила стороне не являюшейся стороной конфликта, что... :)))
260928241
Как говорил великий Владимир Вольфович, стреляли по русским полицейским, с английскими пистолетами.
265869937
А чего же мелкому никто не верит?! Предупреждают все.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний