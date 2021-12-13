Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе. Премьер Британии предупредил о «стратегической ошибке»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как сообщает 13 декабря пресс-служба Кремля, Джонсон, «как и другие западные лидеры», выразил обеспокоенность якобы масштабными передвижениями российских войск у украинских границ. В ответ Путин привел «конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений». Также президент России указал на то, что украинские власти намеренно обостряют обстановку в Донбассе и используют запрещенные тяжелые вооружения и ударные беспилотники. «Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения».
Кроме того, Путин отметил активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, которое создает угрозу безопасности России. Президент РФ призвал выработать договоренности, исключающие продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России вооружений.
В свою очередь, по данным Даунинг-стрит, Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что «любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия».
7 декабря Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.