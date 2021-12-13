Беглов: Петербург и «Газпром» подготовили единый проект по сохранению Охтинского мыса

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что Петербург совместно с «Газпромом» разработали проект по Охтинскому мысу.



«Город вместе с компанией «Газпром» подготовили единый проект предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысу и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего археологического музея Петербурга, который разместится на базе Музея истории Петербурга в Петропавловской крепости», — заявил он 13 декабря в традиционном радиообращении.

Несколько дней назад, 9 декабря, президент Владимир Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса и совмещению деловых пространств и музейно-археологического комплекса.