Беглов: Петербург и «Газпром» подготовили единый проект по сохранению Охтинского мыса

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что Петербург совместно с «Газпромом» разработали проект по Охтинскому мысу.
«Город вместе с компанией «Газпром» подготовили единый проект предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысу и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего археологического музея Петербурга, который разместится на базе Музея истории Петербурга в Петропавловской крепости», — заявил он 13 декабря в традиционном радиообращении.
Несколько дней назад, 9 декабря, президент Владимир Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса и совмещению деловых пространств и музейно-археологического комплекса.
Ранее о важности компромисса в интересах памятников на Охтинском мысу говорил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Участком на Охтинском мысу владеет «Газпром нефть». Компания анонсировала создание на Охте городского пространства с ландшафтным парком, деловыми и общественными зонами, включающими музейную экспозицию об истории Охтинского мыса.
Вопрос о сохранении и презентации публике памятников на Охтинском мысе в течение года решала рабочая группа, действовавшая в рамках выполнения поручения президента РФ — глава государства поручил Минкульту РФ, правительству Петербурга и «Газпрому» рассмотреть вопрос о создании на участке историко-археологического музея. В рабочую группу вошли представители Министерства культуры РФ, Смольного, руководители крупных российских музеев, археологи (в том числе Петр Сорокин) и собственник участка.