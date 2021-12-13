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Проспект Ветеранов протянут до Красносельского шоссе

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На юго-западе Петербурга проспект Ветеранов будет продлен на 1,35 км и соединит участок от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Решение было принято на правительственном совещании губернатора Александра Беглова. Строительство этого отрезка магистрали было запланировано еще программой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы», а также Генпланом города.

Согласно информации градостроительного портала, распоряжение о подготовке проекта планировки территории для строительства этого линейного объекта было выдано по заявлению комитета по развитию транспортной инфраструктуры еще в сентябре 2019 года. В документе указано, что разработать ППТ было необходимо до 10 сентября 2020 года.

Кроме того, на 143 метра подрастет Зотовский проспект в Красногвардейском районе, чтобы обеспечить возможность проезда к пожарному депо, его планируется построить на территории предприятия «Ручьи» за счет бюджета города.

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Комментарии (6)

Торин Д
- тут бы не одну станцию метро а штуки три
- скоро пробки будут больше чем в центре
266182335
Все больше и больше домов строится. Даешь 10 млн жителей.
снегурочка
А как насчет метро в Красносельском районе?
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