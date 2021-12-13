Проспект Ветеранов протянут до Красносельского шоссе

На юго-западе Петербурга проспект Ветеранов будет продлен на 1,35 км и соединит участок от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Смольного.



Решение было принято на правительственном совещании губернатора Александра Беглова. Строительство этого отрезка магистрали было запланировано еще программой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы», а также Генпланом города.



Согласно информации градостроительного портала, распоряжение о подготовке проекта планировки территории для строительства этого линейного объекта было выдано по заявлению комитета по развитию транспортной инфраструктуры еще в сентябре 2019 года. В документе указано, что разработать ППТ было необходимо до 10 сентября 2020 года.

