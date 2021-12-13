Михаил Кержаков о жребии «Зенита» в Лиге Европы: В матчах с «Бетисом» постараемся показать такой же красивый футбол, как с «Челси»

«Сегодня как раз смотрел обзор, в котором «Бетис» забил четыре «Реалу Сосьедаду». Это хорошая играющая команда, как и любая испанская, в принципе. По статистике, испанцы для нас всегда были неудобными соперниками. Но мы постараемся переломить серию из неудачных матчей и показать такой же красочный футбол, как с «Челси» в матче на «Газпром Арене» (3:3). В Испании всегда очень техничные игроки с очень хорошим футбольным интеллектом», — заявил Кержаков.

Матчи «Зенита» и «Бетиса» пройдут 17 февраля в Санкт-Петербурге и 24 февраля в Севилье. Стыковые игры в Лиге Европы в сезоне-2021/22 заменили 1/16 финала. На этой стадии сыграют 8 клубов, занявших вторые места в группах ЛЕ, и 8 команд с третьих мест в Лиге чемпионов.



Напомним, что в 2008 году «Зенит» впервые, и пока в последний раз в своей истории, выиграл Кубок УЕФА — турнир, который потом был переименован в Лигу Европы.

