«Зенит» показал, что может. За огненной ничьей с «Челси» Миллер смотрел вместе с Абрамовичем

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Матч носил наполовину товарищеский характер: команда Сергея Семака уже вышла в плэй-офф Лиги Европы, «Челси» — в плэй-офф Лиги чемпионов, вопрос лишь с какого места. Выездные болельщики — из белорусских, московских и петербургских филиалов — лондонского клуба собрались в гостевом секторе, но и по центру болельщиков англичан хватало. Создавалось ощущение, что африканские студенты всех петербургских вузов пришли поболеть за своих. Ну и вывеска: все-таки в самый северный город-миллионер приехал победитель прошлой Лиги чемпионов.



У «Зенита» в матче не мог принять участие Дмитрий Чистяков: он был удален в Швеции. Хозяева вышли играть в четырех защитников: Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий в центре (Михаил Кержаков в воротах). В полузащите: Далер Кузяев, Вендел, Малком, Вильмар Барриос и Клаудиньо. В атаке — единственный форвард Сердар Азмун.

Перед стартовым свистком ряд футболистов «Зенита» поддержали акцию Black Lives Matter: на колено встали Ловрен и все игроки с южного континента (то есть много). Вираж не одобрил.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Зенит» пропустил предательски быстро: уже на второй минуте подачу с первого в матче углового на дальней штанге замкнул Тимо Вернер. Болельщики в соцсетях возмутились: «Нам даже Вернер забил!» (немецкий форвард известен своей низкой результативностью, это давно стало мемом). Показалось, что ничего хорошего петербургских любителей футбола не ждет. Но случилось практически новогоднее чудо: спустя 10 минут команда Семака собралась и выдала один из лучших таймов в своей скорбной лигочемпионской истории. Гол Вернера получился историческим: самым быстрым забитым для «Челси» (1:22); самым быстрым пропущенным для «Зенита» (до того — 2:43 против «Малаги» в 2012 году).



За ним в ложе для почетных гостей наблюдали Алексей Миллер с Еленой Илюхиной. Руководство лондонского клуба было представлено Романом Абрамовичем и Мариной Грановской, директором «Челси». Было бы безумно интересно подслушать, как футбол обсуждают они. Всего на последний домашний матч года пришли 29 349 болельщиков — ковидный рекорд стадиона.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К 45-й минуте «Зенит» заработал 9 подходов к воротам Кепы: Азмун не попал по воротам, Малком не реализовал выход один на один, но на 38-й минуте петербуржцы сравняли. Сантос навесил, Клаудиньо ловко отлепился от защитников и головой переправил мяч в ворота «Челси». На 41-й минуте Малком изящно, вразрез вывел иранца один на один и Азмун в этот раз не сплоховал: «Зенит» вышел вперед, 2:1.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Второй тайм начали осторожно. Вендел получил повреждение и был заменен Андреем Мостовым. Контратакующий план Семака продолжал работать. В стыках искрили такие разные лысины Ракицкого и Ромело Лукаку. На 62-й минуте форвард гостей продавил всех оппонентов и вкатил мяч в ворота Кержакова — 2:2.



Через 3 минуты Ракицкого заменил Данил Круговой: на трибунах эту замену не поняли. Воспитанник футбольной школы на улице Верности, 21 занял позицию на левой бровке, Сантос сместился на позицию левого центрального. Данил сразу пробил по воротам и заработал угловой удар. На 70-й минуте Азмун после подачи бил, казалось бы, наверняка, но Кепа в невероятном прыжке перевел мяч на угол.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







За 15 минут до конца на поле вышел Артем Дзюба (вместо Азмуна). Вираж встретил нападающего оглушительным свистом. Также поле покинули Малком и Кузяев. Появились — Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

Замены первое время не помогли: взвинтить темп не получилось, а «Челси» на 85-й минуте забил третий гол. Вернер получил мяч слева в штрафной, аккуратно переложил Караваева с ноги на ногу и пробил в дальний угол. Болельщики потянулись с трибун к парковкам. И те, кто ушел раньше, не увидели суперэквалайзер в исполнении Оздоева: подачу на Дзюбу защитники «Челси» вынесли куда подальше, а там был Магомед. Полузащитник в одно касание пробил в левую девятку ворот Кепы.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По сравнению с предыдущими матчами Лиги чемпионов, в которых «Зенит» терпел достойные проигрыши, эта ничья с победителем турнира смотрелась весело. И это выглядело здорово.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

