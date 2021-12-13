FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Яндекс» планирует удалять из поисковой выдачи «домены-рецидивисты» с пиратским контентом

11
Печать

«Яндекс» предложил дополнить антипиратский меморандум возможностью удаления из поисковой выдачи «доменов-рецидивистов». Об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Самое важное на текущий момент — принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи», — заявили там.

В компании надеются, что это позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами и в будущем внедрить эти механизмы в законодательство.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор официально заблокировал браузер Tor из-за неудаления запрещенной информации.

Рынок интернет-пиратства внезапно, впервые за полдесятилетия, потерял позиции в 2019 году. Роль сыграла борьба ФНС против запрещённых игроков, а также «антипиратский меморандум». Подписанты этого соглашения, крупнейшие поисковые системы, согласились удалять нелегальный контент или блокировать доступ к нему в течение 6 часов по требованию правообладателей и без решения суда.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Владислав М
Придётся удалять яндекс-браузер и гуглить.
260657101
Кто то разве еще пользуется этой помойкой?
ash364
Пиратство релевантно с доходами. Чем больше доход, тем меньше пиратство.
Так что думать надо о среднем доходе населения...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний