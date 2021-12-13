«Яндекс» планирует удалять из поисковой выдачи «домены-рецидивисты» с пиратским контентом

«Яндекс» предложил дополнить антипиратский меморандум возможностью удаления из поисковой выдачи «доменов-рецидивистов». Об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Самое важное на текущий момент — принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи», — заявили там.



В компании надеются, что это позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами и в будущем внедрить эти механизмы в законодательство.