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Лёд, камни и грязища жидкая. Уборочная машина повредила легковушку на Пулковском шоссе

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Уборочная машина обдала «Мазду-6» смесью из снега и грязи, что повредило транспортное средство. Локальное «стихийное бедствие» произошло на Пулковском шоссе.

Как рассказала 47news владелица машины 13 декабря, пострадали лобовое стекло, капот, фара и бампер. Зеркало и вовсе выдрало «с мясом».

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«Там скругление дороги плавное. Мы ехали за другим автомобилем в левой полосе. Он перестроился вправо, и мы вдруг видим на встречной полосе уборочную машину, которая мечет снег на нашу полосу через отбойник — лёд, камни по лобовому, снег, грязища жидкая. И вправо нам не уйти, там машина. Чуть не убились на скорости. В итоге лобовое в трещинах, капот помят, минус фара, бампер, а зеркало и вовсе «с мясом» выдрано», — рассказала собеседница издания, проживающая в Гатчинском районе Ленобласти.

47news.ru

«Фонтанка» писала, что утром на КАД Петербурга образовался затор длиной 18 километров. Произошло много ДТП, в том числе с уборочной техникой. Так, на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов рано утром столкнулись самосвал и легковая машина. На улице Передовиков трактор задел легковушку, выезжающую со двора, и машину отбросило на метр в ограждение газона. Вдобавок очевидцы сообщили, что на Кушелевской дороге при уборке снега пострадало три автомобиля.

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Комментарии (5)

hal9000
Да уж..беда беда ОгОрчение..фотки в таких случаях надо делать не только машины но и места..обязательно сфоткать следы от уборочной машины и место уборки...впринципе дело выигрышное..тока придется побегать..тчк..
jump
попробуйте взыскать ущерб теперь! Этим уборщикам все ни по чем! Мне стекло разбила поливалка, камнем с дороги от его напора гидранта. Догнал , вызвал ГАИ а виновным ГАИ его не признали. Все за свой счет делал.
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