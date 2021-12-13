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«Высокое ответило 90-м». Книгу «Именем братвы» можно купить только в Академии художеств

Первые напечатанные экземпляры нового проекта «Фонтанки», поступившие в свободную продажу, можно приобрести только в книжном магазине Санкт-Петербургской академии художеств. Мы объясняем: во-первых, оттого, что оформление работы одобрено ректором Семёном Михайловским. Есть и кое-что еще.

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Фото: «Фонтанка.ру»
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К Новому году «Фонтанка» выпустила на бумаге несколько сотен книг «Именем братвы» — проекта, который недавно публиковался на нашем ресурсе. Практически весь тираж разойдется (и уже расходится) на подарки нашим друзьям и партнерам. Всё же его небольшая часть с 14 декабря выставлена в известном преподавателям и студентам книжном магазине в здании Санкт-Петербургской академии художеств на Университетской набережной. Но и это еще не всё.

Там же можно увидеть и тот подлинник визуального осмысления, что изображен на обложке.

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Высокое искусство не ответило 90-м. Ради концептуального воздействия на современников Евгений Вышенков поклонился Санкт-Петербургской академии художеств: «Нам нужен образ советского чемпиона с римским высокомерием. Он подмял власть, но еще не знает, что обречен». Искусствовед Владимир Васильев взял за руку автора и привел к мастерам. Отлил посмертный манифест молодой скульптор Алексей Коларьков. Работу представили выжившим. Поверьте, в этом бронзовом зеркале они увидели свое отражение. Так, 30 лет спустя, впервые высказалось искусство», — цитата из работы.

Важно и то, что ректор Семён Михайловский поставил визу: «Да. Хорошо. Это боец». Оформил же книгу известный художник Павел Лосев, создавший в свое время большинство графических образов для Эдуарда Лимонова.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Кстати, «Фонтанка» договорилась со всеми остальными альбомами по теории и практике академического искусства, исторически продающимися в этом месте с 1953 года. Классики соцреализма и революционного авангарда кивнули, мол, они не против.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (28)

266909412
Почитал, спасибо автору, что выложил полноценную версию в публичный доступ.

Я убедился в очередной раз, что в Питере всё было гораздо мягче и интеллигентней, чем в провинциях. Например, у нас, в Великих Луках. Я в те годы учился в школе, и дальние родственники Гавры старшего и Черепа, в частности, у нас учились тоже, и от этого ходили сильно гоголем - были в почёте. Когда некоторые бандиты заезжали в кабаки, люди без слов иногда лезли хоть в кухню, а то сразу в окна - просто по приколу били всех, да не шуточно. Школьники тоже стремились, и друг друга на дискотеках и стрелках постреливали и гранатами взрывали. Сейчас в это сложно поверить, но я в 16-17 лет сам ходил на стрелки, где у одного из наших при себе были боевые гранаты.

Ужасное и грязное время. Отец работал в похоронном бизнесе (был первопроходецем даже), и одно время похороны были каждую неделю по нескольку штук. Да, и деньги были, но знание, откуда они приходят, не добавляло уверенности в будущем и в жизни вообще.
Mafioza
а что там с лучшим вопросом по теме?когда Евгений Владимирович выберет и представит нам этого умника?хм..или умницу)
VF812
После Васильевой там самое и место.
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