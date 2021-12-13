«Высокое ответило 90-м». Книгу «Именем братвы» можно купить только в Академии художеств

К Новому году «Фонтанка» выпустила на бумаге несколько сотен книг «Именем братвы» — проекта, который недавно публиковался на нашем ресурсе. Практически весь тираж разойдется (и уже расходится) на подарки нашим друзьям и партнерам. Всё же его небольшая часть с 14 декабря выставлена в известном преподавателям и студентам книжном магазине в здании Санкт-Петербургской академии художеств на Университетской набережной. Но и это еще не всё.
Там же можно увидеть и тот подлинник визуального осмысления, что изображен на обложке.
«Высокое искусство не ответило 90-м. Ради концептуального воздействия на современников Евгений Вышенков поклонился Санкт-Петербургской академии художеств: «Нам нужен образ советского чемпиона с римским высокомерием. Он подмял власть, но еще не знает, что обречен». Искусствовед Владимир Васильев взял за руку автора и привел к мастерам. Отлил посмертный манифест молодой скульптор Алексей Коларьков. Работу представили выжившим. Поверьте, в этом бронзовом зеркале они увидели свое отражение. Так, 30 лет спустя, впервые высказалось искусство», — цитата из работы.
Важно и то, что ректор Семён Михайловский поставил визу: «Да. Хорошо. Это боец». Оформил же книгу известный художник Павел Лосев, создавший в свое время большинство графических образов для Эдуарда Лимонова.
Кстати, «Фонтанка» договорилась со всеми остальными альбомами по теории и практике академического искусства, исторически продающимися в этом месте с 1953 года. Классики соцреализма и революционного авангарда кивнули, мол, они не против.