«Высокое ответило 90-м». Книгу «Именем братвы» можно купить только в Академии художеств

Почитал, спасибо автору, что выложил полноценную версию в публичный доступ.



Я убедился в очередной раз, что в Питере всё было гораздо мягче и интеллигентней, чем в провинциях. Например, у нас, в Великих Луках. Я в те годы учился в школе, и дальние родственники Гавры старшего и Черепа, в частности, у нас учились тоже, и от этого ходили сильно гоголем - были в почёте. Когда некоторые бандиты заезжали в кабаки, люди без слов иногда лезли хоть в кухню, а то сразу в окна - просто по приколу били всех, да не шуточно. Школьники тоже стремились, и друг друга на дискотеках и стрелках постреливали и гранатами взрывали. Сейчас в это сложно поверить, но я в 16-17 лет сам ходил на стрелки, где у одного из наших при себе были боевые гранаты.



Ужасное и грязное время. Отец работал в похоронном бизнесе (был первопроходецем даже), и одно время похороны были каждую неделю по нескольку штук. Да, и деньги были, но знание, откуда они приходят, не добавляло уверенности в будущем и в жизни вообще.