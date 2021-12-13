Гендиректором VK официально стал Владимир Кириенко

«У компании мощная платформа для дальнейшего роста. Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить», — приводит пресс-служба VK слова Кириенко. Он сообщил, что планирует провести анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представить акционерам свое видение развития компании.

О том, что бывший гендиректор VK Борис Добродеев решил покинуть должность, стало известно 3 декабря, после смены структуры акционеров компании «МФ Технологии». В результате этого акционером компании станет АО «Согаз», а USM и «МегаФон» выйдут из состава акционеров.



Владимир Кириенко — сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Он окончил Высшую школу экономики по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково». С 2008 по 2011 год работал председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка, с 2011 года занимал должность председателя совета директоров ООО «Капитал», а с 2017 года был первым вице-президентом Ростелекома.

