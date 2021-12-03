FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Гендиректор «ВКонтакте» Добродеев покидает пост на фоне смены акционеров

Борис Добродеев принял решение покинуть пост генерального директора VK, но продолжит работу, пока ему не найдут замену. Он намерен запустить глобальный венчурный фонд.

4
Печать

О перестановках в менеджменте компании сообщает пресс-служба VK 3 декабря. Отмечается, что Добродеев сам принял такое решение и уйдет, как только совет директоров назначит нового директора. Он поблагодарил команду VK «за смелые совместные проекты», а акционеров — за доверие. «Отдельно я хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации», — цитирует Добродеева пресс-служба.

Медиаменеджер также добавил, что у него много планов на будущее: «Вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд».

Кто займет место Добродеева, пока официально не сообщалось.

Холдинг USM объявил о продаже пакета в 45% компании СОГАЗ накануне. На следующий день стало известно, что Газпромбанк передает своей дочерней компании «Газпром-Медиа» пакет в 45% долей в АО «МФ Технологии». Теперь этот медиахолдинг будет в равных долях делить контроль над крупнейшей в России социальной сетью со структурами, близкими к Юрию Ковальчуку.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Brevnault
Новый директор Владимир Кириенко. Совпадение?
тов
Кто бы ни был новый директор американский гей в российских погонах, но может он доделает почту вк, а то из за глюков ей невозможно воспользоваться?
radon
А папаша его Олег?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1