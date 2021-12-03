Гендиректор «ВКонтакте» Добродеев покидает пост на фоне смены акционеров

О перестановках в менеджменте компании сообщает пресс-служба VK 3 декабря. Отмечается, что Добродеев сам принял такое решение и уйдет, как только совет директоров назначит нового директора. Он поблагодарил команду VK «за смелые совместные проекты», а акционеров — за доверие. «Отдельно я хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации», — цитирует Добродеева пресс-служба.



Медиаменеджер также добавил, что у него много планов на будущее: «Вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд».