USM Алишера Усманова продал свою долю в VK группе СОГАЗ

Крупнейший голосующий акционер VK выходит из капитала компании. USM Алишера Усманова продает долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ.
«Совет директоров АО «СОГАЗ» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3 процента голосов VK (ранее Mail.ru Group)», — говорится 2 декабря в сообщении на сайте СОГАЗа.
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи
Таким образом, структурами «Газпрома» теперь контролируется большинство голосующих акций VK.