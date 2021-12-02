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USM Алишера Усманова продал свою долю в VK группе СОГАЗ

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Крупнейший голосующий акционер VK выходит из капитала компании. USM Алишера Усманова продает долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ.

«Совет директоров АО «СОГАЗ» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3 процента голосов VK (ранее Mail.ru Group)», — говорится 2 декабря в сообщении на сайте СОГАЗа.

В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36 % в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, уточняет «Коммерсантъ», доля, выкупленная СОГАЗом, могла стоить 16 млрд руб. Еще 10 % «МФ Технологии» принадлежат «Ростеху». Еще 9 % USM владел в «МФ Технологии» напрямую. Как пояснили «Ъ» в холдинге, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком».

Таким образом, структурами «Газпрома» теперь контролируется большинство голосующих акций VK.

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Комментарии (2)

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.... это чтобы получать отчёты напрямую ?
--- СОГАЗ. Её крупнейшие владельцы — друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и его семья, племянник Путина Михаил Шеломов и "Газпром"
Avs7153
Ну наконец-то! А то я заснуть не могу - продал или не продал?
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