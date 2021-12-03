«Газпром-Медиа» получает 45% в контролирующей «ВКонтакте» компании

Газпромбанк объявил о передаче своей дочерней компании «Газпром-Медиа» пакета в 45% долей в АО «МФ Технологии». Теперь этот медиахолдинг будет в равных долях делить контроль над крупнейшей в России социальной сетью со структурами, близкими к Юрию Ковальчуку.



Этот пакет еще окончательно не сформирован. Пока у Газпромбанка есть только 36%, еще 9% — предмет переговоров в сделке с холдингом Алишера Усманова USM. По ее завершении 45% «МФ Технологии» и будет внесен в уставный капитал ««Газпром-Медиа», объясняет 3 декабря «Коммерсантъ». Сейчас, согласно последнему отчету за II квартал 2021 года, банку принадлежат 77,62% акций АО «Газпром-Медиа Холдинг».