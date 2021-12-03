«Газпром-Медиа» получает 45% в контролирующей «ВКонтакте» компании

Газпромбанк объявил о передаче своей дочерней компании «Газпром-Медиа» пакета в 45% долей в АО «МФ Технологии». Теперь этот медиахолдинг будет в равных долях делить контроль над крупнейшей в России социальной сетью со структурами, близкими к Юрию Ковальчуку.
Этот пакет еще окончательно не сформирован. Пока у Газпромбанка есть только 36%, еще 9% — предмет переговоров в сделке с холдингом Алишера Усманова USM. По ее завершении 45% «МФ Технологии» и будет внесен в уставный капитал ««Газпром-Медиа», объясняет 3 декабря «Коммерсантъ». Сейчас, согласно последнему отчету за II квартал 2021 года, банку принадлежат 77,62% акций АО «Газпром-Медиа Холдинг».
Накануне холдинг USM объявил о продаже пакета в 45% компании СОГАЗ. По данным «Ведомостей», эта сделка оценивается в 16 млрд рублей. Несмотря на название («СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»), СОГАЗ не подконтролен «Газпрому». Хотя Алексей Миллер является председателем совета директоров компании, как минимум два места в нем — у топ-менеджеров АБ «Россия», который связывают с Юрием Ковальчуком. Члены его семьи и топ-менеджеры «России» могут говорить о контроле в СОГАЗе минимум 32,2% (через ООО «Аквила»).
У банка «Россия» есть и свои медиактивы — «Национальная медиагруппа», контролирующая несколько телеканалов и печатных СМИ. Председатель совета директоров НМГ — Алина Кабаева. Этот же пост в «Газпром-Медиа» занимает Алексей Миллер.