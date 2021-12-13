В РПЦ выразили сочувствие пострадавшим при взрыве на территории Серпуховского женского монастыря

РПЦ разбирается в обстоятельствах происшествия в Серпуховском женском монастыре, где 18-летний юноша привел в действие самодельное взрывное устройство. 13 декабря сочувствие пострадавшим выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



«Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — заявил Легойда.

