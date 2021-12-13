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В РПЦ выразили сочувствие пострадавшим при взрыве на территории Серпуховского женского монастыря

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РПЦ разбирается в обстоятельствах происшествия в Серпуховском женском монастыре, где 18-летний юноша привел в действие самодельное взрывное устройство. 13 декабря сочувствие пострадавшим выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — заявил Легойда.

Утром 13 декабря 18-летний юноша пришел на территорию Серпуховского женского монастыря и привел в действие самодельное взрывное устройство. Сам он скончался от потери крови, силовики не подпустили к нему врачей, так как опасались, что при нем могут быть другие СВУ. На данный момент известно о 12 пострадавших. 15-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Сейчас уже следствие разбирается в произошедшем, РПЦ немного опоздала.
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