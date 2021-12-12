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Отомстили за дам. Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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Мужская сборная России по биатлону заняла призовое место в эстафете 4 х 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в воскресенье, 12 декабря.

Наша команда в составе Александра Логинова, Василия Томшина, Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова прошла дистанцию с одним штрафным кругом, использовала девять дополнительных патронов и стала в итоге третьей.

Золото в этой гонке завоевала сборная Норвегии. Серебро — у национальной команды Франции.

От норвежцев российские биатлонисты отстали на 47,3 секунды.

«Фонтанка» писала, что в 10-километровой гонке преследования у женщин, прошедшей в тот же день, никто из россиянок не смог даже близко подобраться к пьедесталу. Лучший результат у наших биатлонисток — лишь девятый.

Ранее в интервью нашему изданию двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, чего ждать от российских спортсменов в этом сезоне.

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Комментарии (1)

shushu
За каких дам они отомстили? Дамы вчера в эстафете финишировали вторыми, то есть выше даже, чем мужчины сегодня. А гонка преследования - это вообще не командная гонка
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