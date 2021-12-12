Отомстили за дам. Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Мужская сборная России по биатлону заняла призовое место в эстафете 4 х 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в воскресенье, 12 декабря.
Наша команда в составе Александра Логинова, Василия Томшина, Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова прошла дистанцию с одним штрафным кругом, использовала девять дополнительных патронов и стала в итоге третьей.
МУЖИКИ! Есть бронза! 🥉🥉🥉🥉 pic.twitter.com/WSYvv5YpD4— Биатлон России (@russianbiathlon) December 12, 2021
Золото в этой гонке завоевала сборная Норвегии. Серебро — у национальной команды Франции.
От норвежцев российские биатлонисты отстали на 47,3 секунды.
«Фонтанка» писала, что в 10-километровой гонке преследования у женщин, прошедшей в тот же день, никто из россиянок не смог даже близко подобраться к пьедесталу. Лучший результат у наших биатлонисток — лишь девятый.
Ранее в интервью нашему изданию двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, чего ждать от российских спортсменов в этом сезоне.