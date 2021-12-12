Отомстили за дам. Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Мужская сборная России по биатлону заняла призовое место в эстафете 4 х 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в воскресенье, 12 декабря.



Наша команда в составе Александра Логинова, Василия Томшина, Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова прошла дистанцию с одним штрафным кругом, использовала девять дополнительных патронов и стала в итоге третьей.

