FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Два угона в день. В МВД сообщили о рекордном снижении автокраж в Петербурге

Число автомобильных краж в Петербурге упало более чем в четыре раза за последние три года. Об этом 12 декабря сообщили в ГУ МВД по городу и области.

8
Печать

По данным полицейского главка, в этом году похищено 849 автомобилей, то есть в среднем угоняли по две машины в день. В прошлом году угонов было практически вдвое больше, а в 2017 году — в пять раз.

«Раскрывается каждое пятое преступление. Ещё десять лет назад находилось лишь 4 из 100 автомобилей. Более оперативный анализ показывает: только за три последних года число автокраж сократилось в 4 раза(!), а раскрываемость таких преступлений возросла почти втрое», — сообщают в МВД.

С начала 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска ликвидировали 17 групп автоугонщиков и задержали 39 профессиональных автоворов. 14 уголовных дел, в которых порядка 80 эпизодов, направлено в суд.

Кроме уголовного розыска, в борьбу с угонами вовлечены наряды ДПС и патрульно-постовой службы полиции. Серьёзный вклад вносит система видеонаблюдения. Благодаря камерам удаётся установить приметы преступников, машины, которые они используют, отследить похищенные автомобили и определить вероятные места их «отстоя».

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

baffi
А если это все из-за ЕГЭ? Они вышли в жизнь, открыли технические руководства по системам авто и поняли, что не потянут изучить столько, и пошли работать?
266084175
Очень положительные известия. Меня всегда унижала ситуация, когда я работаю годами на приобретение машины, а какие-то подонки крадут у меня мою собственность и обогащаются за несколько часов криминальных действий. Думе также не мешало бы принять законы более жесткие в отношении угонщиков, семь -десять лет раздумий хватило бы для изменения хотелок. Опять же рабочей силы прибавилось бы для уборки снега.
serglaz
Ну,... поверю, пожалуй.
В 90-х практически у 100% моих знакомых либо угоняли авто, либо пытались. А нынче, тьфу-тьфу, как-то поспокойнее стало. Имхо, камер стало столько, что кошку можно отследить, не то что машину.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний