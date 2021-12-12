Два угона в день. В МВД сообщили о рекордном снижении автокраж в Петербурге

По данным полицейского главка, в этом году похищено 849 автомобилей, то есть в среднем угоняли по две машины в день. В прошлом году угонов было практически вдвое больше, а в 2017 году — в пять раз.



«Раскрывается каждое пятое преступление. Ещё десять лет назад находилось лишь 4 из 100 автомобилей. Более оперативный анализ показывает: только за три последних года число автокраж сократилось в 4 раза(!), а раскрываемость таких преступлений возросла почти втрое», — сообщают в МВД.



С начала 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска ликвидировали 17 групп автоугонщиков и задержали 39 профессиональных автоворов. 14 уголовных дел, в которых порядка 80 эпизодов, направлено в суд.

