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Путин назвал трагедией распад СССР

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Президент РФ Владимир Путин признался, что распад Советского Союза для него, как и для большинства граждан страны, стал трагедией. Такое заявление глава государства сделал в интервью на канале «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».

«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — сказал Путин.

Напомним, ранее в ответ на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российские власти якобы хотят воссоздать СССР, в Кремле подчеркнули, что реинкарнация Советского Союза невозможна в принципе.

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Комментарии (49)

houspi
Что такое распад Советского Союза? - это распад страны под названием Советский Союз. Масло масляное, а вода водяная.
И с каких это пор историческая Россия и Советский Союз стали синонимами?
Аппаратчик мокрой классификации
(задумчиво) А чем назвал Владимир Владимирович объединение ГДР и ФРГ? :)))
Profi4Fun
Самая страшная трагедия ХХ века это создание СССР.
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