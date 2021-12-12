Путин назвал трагедией распад СССР

Президент РФ Владимир Путин признался, что распад Советского Союза для него, как и для большинства граждан страны, стал трагедией. Такое заявление глава государства сделал в интервью на канале «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».



«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — сказал Путин.



Напомним, ранее в ответ на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российские власти якобы хотят воссоздать СССР, в Кремле подчеркнули, что реинкарнация Советского Союза невозможна в принципе.

