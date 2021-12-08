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«Нуланд это понимает». В Кремле заявили, что воссоздание СССР невозможно

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Реинкарнация СССР невозможна, независимые государства на постсоветском пространстве окрепли и успешно развиваются. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Ранее Нуланд сообщила, что США опасаются «намерений» президента РФ Владимира Путина войти в историю, воссоздав СССР. В Кремле считают, что это нереально.

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

По словам пресс-секретаря президента, СНГ, ЕврАзЭС и Союзное государство России и Белоруссии не могут считаться попыткой реинкарнации СССР. Это связано с тем, отмечает Песков, что на постсоветском пространстве «давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства».

Напомним, сегодня, 8 декабря, исполняется ровно 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, официально оформивших распад СССР.

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Комментарии (6)

житель города П.
Ну так и нафига держать в ритуальном сооружении на главной площади страны мумию создателя государства, которого уже давно нет на карте и которого уже не будет??? Мумию того, который боролся за то, чтобы не было таких Россий как была до него и той, которая существует сейчас. Кардинально боролся.
Piter4452
Нуланд понимает только могучее русское слово.
SWd
"Но мы все равно попробуем"
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