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Дзюба кормит скатов на Мальдивах, пока «Зенит» готовится к битве с «Динамо» за первое место

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба уже находится в отпуске, хотя команде предстоит сыграть сегодня, 12 декабря заключительный и один из самых важных матчей в году. Как сообщает телеграм-канал ZenitCafe, футболиста заметили на Мальдивах с семьей во время кормления скатов.

Справедливости ради отметим, что Дзюба в предыдущем матче с «Челси» получил повреждение. Как уточняет РИА Новости, из-за невозможности восстановиться к матчу с «Динамо», клуб «Зенит» разрешил Артему раньше уехать в отпуск.

Матч «Динамо» — «Зенит» начнется сегодня в 14:00 по мск. В этой игре определится, кто уйдет на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» пока лидирует с 37 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 35 очками.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав на матч с «Динамо».

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Комментарии (6)

Riptide
Дзюба кормит скатов ... звучит, как комит рыб на дне, ну или крабов ...
Ну вы поняли ... невежливо это.
Если завидуете - промолчите.
Жора__
Да вся Россия видела год назад, как он «кормил ската»!
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