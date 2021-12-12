Дзюба кормит скатов на Мальдивах, пока «Зенит» готовится к битве с «Динамо» за первое место

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба уже находится в отпуске, хотя команде предстоит сыграть сегодня, 12 декабря заключительный и один из самых важных матчей в году. Как сообщает телеграм-канал ZenitCafe, футболиста заметили на Мальдивах с семьей во время кормления скатов.
Справедливости ради отметим, что Дзюба в предыдущем матче с «Челси» получил повреждение. Как уточняет РИА Новости, из-за невозможности восстановиться к матчу с «Динамо», клуб «Зенит» разрешил Артему раньше уехать в отпуск.
Матч «Динамо» — «Зенит» начнется сегодня в 14:00 по мск. В этой игре определится, кто уйдет на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» пока лидирует с 37 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 35 очками.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав на матч с «Динамо».