Дзюба кормит скатов на Мальдивах, пока «Зенит» готовится к битве с «Динамо» за первое место

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба уже находится в отпуске, хотя команде предстоит сыграть сегодня, 12 декабря заключительный и один из самых важных матчей в году. Как сообщает телеграм-канал ZenitCafe, футболиста заметили на Мальдивах с семьей во время кормления скатов.

Справедливости ради отметим, что Дзюба в предыдущем матче с «Челси» получил повреждение. Как уточняет РИА Новости, из-за невозможности восстановиться к матчу с «Динамо», клуб «Зенит» разрешил Артему раньше уехать в отпуск.

