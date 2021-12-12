Семак назвал состав «Зенита» на последний матч сезона против «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 18-го тура против московского «Динамо». Встреча пройдет 12 декабря в Москве, начало в 14:00.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой.
Наш состав на #ДинамоЗенит! pic.twitter.com/iPEk8UeYho— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 12, 2021
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Кузнецов.
Эта игра станет для «Зенита» последней в 2021 году. Она может определить, кто уйдет на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» пока лидирует с 37 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 35 очками.