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Семак назвал состав «Зенита» на последний матч сезона против «Динамо»

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 18-го тура против московского «Динамо». Встреча пройдет 12 декабря в Москве, начало в 14:00.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Кузнецов.

Эта игра станет для «Зенита» последней в 2021 году. Она может определить, кто уйдет на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» пока лидирует с 37 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 35 очками.

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