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«Зенит» сыграл вничью в матче с «Челси». В добавленное время петербуржцев спас Оздоев

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Вничью завершился заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Матч проходил 8 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Финальный свисток зафиксировал счет 3:3. «Челси» забил первым уже на второй минуте встречи после удара Тимо Вернера. Петербуржцы ответили на это двумя голами в конце первого тайма, авторами которых стали Клаудиньо (38 минута) и Сердар Азмун (41). Во втором тайме гости сумели сравнять и выйти вперед. Отличились Ромелу Лукаку (62) и снова Тимо Вернер (85). Уже на четвертой добавленной минуте забил Магомед Оздоев, принеся своей команде ничью в матче против действующего победителя Лиги чемпионов.

Таким образом, «Зенит» завершил групповой этап лиги чемпионов всего с одной победой, двумя ничейным результатами и тремя поражениями, которые в сумме принесли команде пять очков. «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента.

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Комментарии (3)

266848500
Великолепная игра, учитывая, что против нас играли действующие чемпионы. В кои-то веке насладился.
Дядя Бо
А могли и выиграть, ведь. Но и так нормально сыграли.
VKuser54628618
Это как Реслинг, вроде как все тужатся, делают вид, серьёзные лица, игра с элементами борьбы, но ход встречи и результат спланирован заранее, увы...
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