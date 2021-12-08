«Зенит» сыграл вничью в матче с «Челси». В добавленное время петербуржцев спас Оздоев

Вничью завершился заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Матч проходил 8 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Финальный свисток зафиксировал счет 3:3. «Челси» забил первым уже на второй минуте встречи после удара Тимо Вернера. Петербуржцы ответили на это двумя голами в конце первого тайма, авторами которых стали Клаудиньо (38 минута) и Сердар Азмун (41). Во втором тайме гости сумели сравнять и выйти вперед. Отличились Ромелу Лукаку (62) и снова Тимо Вернер (85). Уже на четвертой добавленной минуте забил Магомед Оздоев, принеся своей команде ничью в матче против действующего победителя Лиги чемпионов.
Таким образом, «Зенит» завершил групповой этап лиги чемпионов всего с одной победой, двумя ничейным результатами и тремя поражениями, которые в сумме принесли команде пять очков. «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента.