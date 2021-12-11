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«Он спровоцировал, подрались». МВД показало допрос участников избиения мужчины в московском переходе

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Троих жителей Кемеровской области, которые избили мужчину в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве, доставили в полицию. Видео их допроса публикует 11 декабря столичное ГУ МВД.

Двое объяснять свой поступок отказались. Еще один, опустив голову, обвинил во всем пострадавшего, который якобы «посылал» троицу. «Спровоцировал, подрались. На видео все видно», — говорит задержанный.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Видео драки появилось в соцсетях 9 декабря. Камеры зафиксировали, как трое бьют лежачего мужчину руками и ногами. Отогнать нападавших помогли прохожие и сотрудники метро.

Задержали подозреваемых 11 декабря. Ими оказались трое граждан России в возрасте от 23 до 26 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии (13)

260928241
Волшебство гопников в Москве.
Steam
Пусть теперь посидят годика три, потом еще лет пять поработают на оплату лечения потерпевшего.
Сотрудники - молодцы, быстро уродов выловили.
lenten
Очередной идиотизм от фонтанки: на сайте МВД видео выложено без мазни на лицах. Фонтанка же выпендрилась. А то вдруг что, вдруг нельзя показывать.
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