«Он спровоцировал, подрались». МВД показало допрос участников избиения мужчины в московском переходе

Троих жителей Кемеровской области, которые избили мужчину в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве, доставили в полицию. Видео их допроса публикует 11 декабря столичное ГУ МВД.



Двое объяснять свой поступок отказались. Еще один, опустив голову, обвинил во всем пострадавшего, который якобы «посылал» троицу. «Спровоцировал, подрались. На видео все видно», — говорит задержанный.