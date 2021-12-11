Путин: Минимум один агент ЦРУ был советником правительства в 90-х

Президент РФ рассказал, что кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США находился среди советников российского правительства в начале 1990-х годов.



«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ», — заявил 11 декабря Владимир Путин в интервью для фильма телеканала «Россия 24» «Россия. Новейшая история».



По его словам, согласно законам США, этот человек не имел права заниматься коммерческой деятельностью. Его личность была выявлена во время судебного процесса на родине.

