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Путин: Минимум один агент ЦРУ был советником правительства в 90-х

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Президент РФ рассказал, что кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США находился среди советников российского правительства в начале 1990-х годов.

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ», — заявил 11 декабря Владимир Путин в интервью для фильма телеканала «Россия 24» «Россия. Новейшая история».

По его словам, согласно законам США, этот человек не имел права заниматься коммерческой деятельностью. Его личность была выявлена во время судебного процесса на родине.

Ранее во время встречи с членами СПЧ президент привел в качестве попытки вмешательства в дела РФ наличие в правительстве сотрудника ЦРУ в 1990-х.

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Комментарии (14)

264653831
не зря указ был разрешить двойное гражданство в качестве исключения опубликуйте список этих людей и мы увидим все правительство. так о чем говорить
Modest_5e4ce41f7533b
Хотелось бы увидеть, как сейчас в ЦРУ от смеха по полу катаются, не найдя в списке этого одного.
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