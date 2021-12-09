Путин рассказал, как в середине 90-х в правительстве России работали сотрудники ЦРУ

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве страны работали кадровые сотрудники ЦРУ США.



«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — 9 декабря процитировало Путина РИА Новости.