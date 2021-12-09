FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -6
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Путин рассказал, как в середине 90-х в правительстве России работали сотрудники ЦРУ

14
Печать

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве страны работали кадровые сотрудники ЦРУ США.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — 9 декабря процитировало Путина РИА Новости.

По словам президента, это лишь один пример попыток вмешательства в дела России. В действительности их гораздо больше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Maxic_84
Всерьез воспринимать сказки этого фокусника невозможно.
ЛенаЛеан
Вова, я их тоже ненавижу! Твое здоровье!
VKuser4636990
Как дед "план Даллеса" сорвал)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1