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Володин: Судьба законопроектов о QR-кодах зависит от ответов на вопросы общества

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Решение о введении QR-кодов будут принимать с учетом мнения общества. Об этом 11 декабря заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. О результатах — проинформирую», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, пообещал не допустить опрометчивых решений по этому вопросу. Также он отметил, что при принятии ограничений для использования транспорта необходимо посмотреть, готова ли система не ограничить права людей и обеспечить их безопасность.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах. На данный момент он набрал почти 745 тысяч комментариев.

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Комментарии (11)

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нечего и обсуждать-чип в ухо и все видят что привит как у коров.
Аппаратчик мокрой классификации
Это тот Володин, который "вы меня выбрали, теперь вы отвечаете за все мои поступки"(с)?
simak
Первый ответ который Володин должен дать обществу, это начать предъявлять свой паспорт и QR-код обществу, публично, в СМИ, перед каждым своим заявлением. Потому что именно этого требует государство от граждан: предъявление паспорта и QR-кода каждой уборщице в каждом торговом центре, каждому кондуктору в каждом трамвае. Государственные мужи должны показывать что это безопасно личным примером, а не уклоняться от предъявления QR-кодов.

В государственной Думе только членов 450 человек. На проверку каждого по 1 минуте это 450 мин, т.е. 7,5 часов. Володин должен приходить на работу за 7,5 часов и стоять в очереди на предъявление QR-кода. Отсюда вывод: либо Володин не предъявляет QR-код приходя на работу, либо не все члены Государственной Думы ходят на работу.
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