Володин: Судьба законопроектов о QR-кодах зависит от ответов на вопросы общества

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. О результатах — проинформирую», — написал он в своем телеграм-канале.

Решение о введении QR-кодов будут принимать с учетом мнения общества. Об этом 11 декабря заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, пообещал не допустить опрометчивых решений по этому вопросу. Также он отметил, что при принятии ограничений для использования транспорта необходимо посмотреть, готова ли система не ограничить права людей и обеспечить их безопасность.



Напомним, в конце ноября Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах. На данный момент он набрал почти 745 тысяч комментариев.