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Правительство выделило еще почти 14 млрд рублей на детские выплаты

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Правительство России выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей.

«Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — сообщается 11 декабря в распоряжении на сайте кабмина.

Выплаты для неполных малообеспеченных семей были введены по инициативе президента Владимира Путина. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

По данным правительства, помощь коснется семей, где в общей сложности воспитываются более 1,3 миллиона детей.

В начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин одобрил выделение дополнительных средств на такие выплаты.

Владимир Путин анонсировал дополнительные меры поддержки в конце ноября.

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Комментарии (1)

266458272
а вот я интересуюсь.сколько из этих выплат уйдет детям беженцев из ср.азии..судя по тому что в петербурге на детских площадках их практически половина вместе с мамочками и за чей счет такая щедрость ?
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