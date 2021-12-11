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РБК: Участникам испытаний вакцины для подростков выплатят по 15 тыс. рублей

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В Москве участники третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» получат по 15 тысяч рублей. Это «компенсация за неудобства», сообщает 11 декабря РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что деньги выплатят 500 участникам, которые согласятся пять раз сдать кровь на анализ в течение года по ходу исследования. Всего в испытаниях примут участие три тысячи подростков-добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Информацию об этом подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.

Собеседник в Минздраве рассказал изданию, что выплата будет «компенсацией за неудобства». «Это, в том числе, компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — сообщил источник РБК.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от COVID-19 до конца года. В Петербурге поступление «Спутника М» ожидают в январе 2022-го.

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Комментарии (7)

266077765
Вызывают подозрения вакцины, не имеющие побочных эффектов. Это наводит на подозрения, что просто кто-то ушлый не хочет платить компенсации.
тов
Это та последняя черта, за которую отступать нельзя.

Детям не должны вводить инъекции неизвестных веществ.

Взрослые должны думать сами, но за детей должны решить родители.

В других странах где сотрудники массово начинали увольняться - требования начальства об инъекциях сразу же снимались.

Если все заберут своих детей из школ, инъекции детям отменят.
EveReady
В Индии подопытным фармкомпаний и то больше платят. 200 долларов за участие в эксперименте? Ну-ну. И какие добровольцы из подростков? Разве не родители должны давать разрешение?
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