РБК: Участникам испытаний вакцины для подростков выплатят по 15 тыс. рублей

В Москве участники третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» получат по 15 тысяч рублей. Это «компенсация за неудобства», сообщает 11 декабря РБК со ссылкой на источники.



Уточняется, что деньги выплатят 500 участникам, которые согласятся пять раз сдать кровь на анализ в течение года по ходу исследования. Всего в испытаниях примут участие три тысячи подростков-добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Информацию об этом подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.

