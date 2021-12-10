Петербургу предложат «подводную» трехмерную панораму о водолазах-героях

«После церемонии я подошел к Сергею Владиленовичу (Кириенко. — Прим. ред.) и представил ему новый проект, который наш коллектив «Невский баталист» хотел бы реализовать в Петербурге к 2023 году, — рассказал Дмитрий Поштаренко «Фонтанке» 10 декабря. — Это экспозиция, посвященная первым водолазам России и водолазам — героям Великой Отечественной войны. Мы приурочим эту работу к 100-летию ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения. — Прим. ред.). Экспозиция буквально погрузит зрителей в подводный мир затонувших судов и создаст ощущение прогулки по дну Финского залива. Этот эффект будет достигаться за счет света и декораций. Посетители увидят первые водолазные скафандры и узнают историю освоения подводного мира Петербурга начиная с XIX века, когда при помощи первого водолазного снаряжения строились мосты. Отдельной темой станет рассказ о прорыве топливной блокады Ленинграда водолазами в 1943 году и о первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой. Сергей Владиленович нашу инициативу поддержал. Теперь будем писать о ней губернатору и искать подходящую площадку».