«Везде стояла вода, была плесень». Министр культуры сравнила подвалы БДТ до и после

В БДТ завершились работы по гидроизоляции подвалов, которые длились два года. Из-за них историческая сцена театра была закрыта с апреля по ноябрь. 10 декабря оценить масштабную работу в Петербург приехала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: Стас Левшин Поделиться Поделиться







«Надо понимать, что здесь происходило всего два года назад, — сказала Ольга Любимова в ходе осмотра отремонтированного подвала. — Казалось бы, позади была довольно серьезная реставрация, модернизация сцены, поставили фантастическую технику, а подвалы были в чудовищном состоянии — везде стояла вода, была плесень. Нам предстояло в сжатые сроки это исправить, подобрать методологию, как работать с уникальным объектом культурного наследия с учетом того, что рядом Фонтанка».



Самым сложным временем для труппы художественный руководитель театра Андрей Могучий назвал период вынужденного закрытия исторической сцены.

«У нас не было выбора: электричество было в воде, все дорогостоящее аппараты, мы приняли мужественное решение закрыться. Спасибо всем театрам, которые нас приняли: Александринка, МДТ, Балтийский дом, ТЮЗ и московские театры», — сказал он.



Фото: Стас Левшин Поделиться Поделиться







БДТ имени Г.А. Товстоногова возобновил показы спектаклей на исторической сцене 11 ноября — театр принял зрителей премьерным показом спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Пусконаладочные работы на оборудовании окончательно завершатся не позднее июля 2022 года. «Сейчас эти работы совместимы с жизнью театра. Мы, конечно, замечаем, когда слышны молотки, и я иногда буяню: кто это стучит? Но вообще, мы терпеливо относимся к этому и видим усердие и честность строителей», — сказал Андрей Могучий.

Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин Поделиться Поделиться







Неудачная реконструкция БДТ прошла в 2011–2014 годах. На нее потратили 6 миллиардов рублей и взамен получили протечки крыши, трещины фасадов, воду в подвале, плесень. По коридорам театра стала летать моль. В 2019 году был найден новый подрядчик и начался новый ремонт, направленный на ликвидацию последствий недобросовестной работы. Большую часть времени театр не прекращал функционировать.



«Фонтанка» сообщала, что в 2021 году суд приговорил бывшего управляющего компании «БалтСтрой» Александра Коченова к 5 годам условного срока с испытательным сроком 3 года и взыскал 6 млн 482 тыс. рублей по делу о мошенничестве.