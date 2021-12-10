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На Васильевском острове тушат дом Чубакова

Пожар произошёл в квартире доходного дома Чубакова на Васильевском острове в Петербурге. Одному из жильцов потребовалась помощь медиков.

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Фото: Читатель «Фонтанка.ру»
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О пожаре в доме Чубакова «Фонтанке» 10 декабря сообщила читательница. В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что незадолго до пяти часов вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на 11-ю линию В.О., 58/5.

Читатель «Фонтанка.ру»

«Происходит горение в квартире, площадь уточняется», — рассказали в ведомстве. К тушению привлечено четыре расчёта и 20 человек.

Судя по фото, загорелась квартира на верхнем этаже. Жильцов эвакуировали, одного из них осматривают медики скорой помощи.

Дом Чубакова на 11-й линии В.О. является объектом культурного наследия и уже продолжительное время находится на слуху. По соседству с ним планируют возвести элитный ЖК, строительство которого повлияло на жилой дом. Здание пошло трещинами, и стройку приостановили. Две недели назад комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение снять запрет на проведение работ на стройплощадке. В КГИОП согласились с мнением экспертов, которые предложили подпереть «падающий» дом-памятник и сохранить его за счет возведения соседней «элитки».

Это не единственный бывший доходный дом купца, который до сих пор носит его имя. В одном из них на Петроградской стороне в октябре произошел крупный пожар, в результате которого пострадала большая часть квартир.

Фото: Читатель «Фонтанка.ру»

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