На Васильевском острове тушат дом Чубакова

О пожаре в доме Чубакова «Фонтанке» 10 декабря сообщила читательница. В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что незадолго до пяти часов вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на 11-ю линию В.О., 58/5.

«Происходит горение в квартире, площадь уточняется», — рассказали в ведомстве. К тушению привлечено четыре расчёта и 20 человек.

Судя по фото, загорелась квартира на верхнем этаже. Жильцов эвакуировали, одного из них осматривают медики скорой помощи.

Дом Чубакова на 11-й линии В.О. является объектом культурного наследия и уже продолжительное время находится на слуху. По соседству с ним планируют возвести элитный ЖК, строительство которого повлияло на жилой дом. Здание пошло трещинами, и стройку приостановили. Две недели назад комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение снять запрет на проведение работ на стройплощадке. В КГИОП согласились с мнением экспертов, которые предложили подпереть «падающий» дом-памятник и сохранить его за счет возведения соседней «элитки».