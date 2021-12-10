Сокуров о споре с Путиным: Я еще не все сказал

Режиссер Александр Сокуров заявил, что не понимает, почему его слова об устройстве России вызвали резкую реакцию президента Владимира Путина.
«Я не буду трактовать слова президента. Он сказал то, что сказал. Это не имеет никакого отношения ко мне, это я вам могу сказать точно. Я не знаю, почему вдруг так он среагировал, из чего сделал такие выводы, из какого текста. Я просто не знаю и не могу этого понять», — цитирует его 10 декабря издание «Лента.ру».
Также Сокуров отметил, что хотел сказать больше, чем в итоге получилось из-за ограничения по времени.
«Я еще не все сказал, что мог бы, поскольку мы все там были очень ограничены во времени, и условия связи были непростыми. А сказать надо было значительно больше», — добавил режиссер.
Напомним, накануне во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Полемику вызвали высказывания режиссера об устройстве страны. В частности, режиссер обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет жить с Россией.
Путин назвал выступление Сокурова «манифестом из проблем и страхов». «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — сказал ему в ответ глава государства. Сокуров же подчеркнул, что хотел предложить думать. В Кремле заявили, что режиссер «проявил непрофессионализм» в споре с президентом.