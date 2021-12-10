Сокуров о споре с Путиным: Я еще не все сказал

Режиссер Александр Сокуров заявил, что не понимает, почему его слова об устройстве России вызвали резкую реакцию президента Владимира Путина.



«Я не буду трактовать слова президента. Он сказал то, что сказал. Это не имеет никакого отношения ко мне, это я вам могу сказать точно. Я не знаю, почему вдруг так он среагировал, из чего сделал такие выводы, из какого текста. Я просто не знаю и не могу этого понять», — цитирует его 10 декабря издание «Лента.ру».



Также Сокуров отметил, что хотел сказать больше, чем в итоге получилось из-за ограничения по времени.

