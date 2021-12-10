«Володька, потому что так надо было». Петербургский блогер Арчи устроил спектакль с липовыми спецназовцами

Изображавшие спецназовцев разыграли силовое задержание другого петербургского блогера, известного как Перекупчино, а также его пассажира. На парковке у кафе к их машине подъехал микроавтобус, из которого выскочили вооружённые люди в бронежилетах, вытащили мужчин из салона и уложили на снег. Арчи там тоже присутствовал, но не был одет в форму.
instagram.com/archi_6.3
«Смотрите мой первый масштабный пранк над Перекупчино. Если зашло, поставь лайк и напиши коммент, я пойму, что надо ещё. Володька, потому что так надо было…» — написал Артур в Instagram.
В сентябре машина блогера почти месяц простояла на штрафстоянке. Его неприятности начались после того, как «Фонтанка» 22 августа написала о небезопасных манёврах блогера на Московском шоссе. На следующий день мужчину остановил наряд дорожной полиции. Арчи отвезли на медосвидетельствование, где он «пописал, и ему понравилось, так как сильно хотелось в туалет».