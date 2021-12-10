«Володька, потому что так надо было». Петербургский блогер Арчи устроил спектакль с липовыми спецназовцами

Изображавшие спецназовцев разыграли силовое задержание другого петербургского блогера, известного как Перекупчино, а также его пассажира. На парковке у кафе к их машине подъехал микроавтобус, из которого выскочили вооружённые люди в бронежилетах, вытащили мужчин из салона и уложили на снег. Арчи там тоже присутствовал, но не был одет в форму.



instagram.com/archi_6.3

«Смотрите мой первый масштабный пранк над Перекупчино. Если зашло, поставь лайк и напиши коммент, я пойму, что надо ещё. Володька, потому что так надо было…» — написал Артур в Instagram.

