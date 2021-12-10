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«Володька, потому что так надо было». Петербургский блогер Арчи устроил спектакль с липовыми спецназовцами

Автоблогер archi_6.3 из Петербурга устроил пранк над приятелем с участием подставных спецназовцев. Об этом он сам рассказал в своём Instagram 10 декабря. «Фонтанка» же напоминает, что незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусматривает административное наказание. На рукавах силовиков виден шеврон Росгвардии.

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Изображавшие спецназовцев разыграли силовое задержание другого петербургского блогера, известного как Перекупчино, а также его пассажира. На парковке у кафе к их машине подъехал микроавтобус, из которого выскочили вооружённые люди в бронежилетах, вытащили мужчин из салона и уложили на снег. Арчи там тоже присутствовал, но не был одет в форму.

instagram.com/archi_6.3

«Смотрите мой первый масштабный пранк над Перекупчино. Если зашло, поставь лайк и напиши коммент, я пойму, что надо ещё. Володька, потому что так надо было…» — написал Артур в Instagram.

В сентябре машина блогера почти месяц простояла на штрафстоянке. Его неприятности начались после того, как «Фонтанка» 22 августа написала о небезопасных манёврах блогера на Московском шоссе. На следующий день мужчину остановил наряд дорожной полиции. Арчи отвезли на медосвидетельствование, где он «пописал, и ему понравилось, так как сильно хотелось в туалет».

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Комментарии (3)

angel of death
явно больные люди, их бы к психиатору отправить... раз им заняться нечем - отправьте их по открытым вакансиям на завод за 25к - ни лайков, ни репостов, ни подписчиков - с 7 утра до 16 часов от звонка до звонка....
Владислав М
Интересно какую ответочку друзья организуют шутнику?
Могут нашумевшую частную тюрьму в Лен. области арендовать.)))
Mafioza
Если ребятки хотят настоящего пранка,надо нашивки ФСБ цеплять,тогда им устроят настоящее веселье)а это скучно выглядит.
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