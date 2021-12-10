Вице-премьер Белоусов допустил новую волну инфляции в России

Вице-премьер не исключает новой волны инфляции из-за роста цен на продовольствие.
«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну», — цитирует 10 декабря РИА Новости заявление Андрея Белоусова.
По его словам, последствия инфляции будут особенно ощущаться во втором полугодии следующего года. На ее развитие окажут влияние цены на продовольствие.
В ноябре показатель инфляции в РФ, по данным Росстата, опустился до
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