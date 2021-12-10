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Вице-премьер Белоусов допустил новую волну инфляции в России

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Вице-премьер не исключает новой волны инфляции из-за роста цен на продовольствие.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну», — цитирует 10 декабря РИА Новости заявление Андрея Белоусова.

По его словам, последствия инфляции будут особенно ощущаться во втором полугодии следующего года. На ее развитие окажут влияние цены на продовольствие.

В ноябре показатель инфляции в РФ, по данным Росстата, опустился до 0,96 %.

Президент России уже анонсировал индексацию социальных выплат.

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Комментарии (6)

chip1
Чинуши уже рапортуют что зарплаты россиян вырастут на 10-20%, может быть, у кого то, видимо другая часть чинуш уже прикидывает инфляцию на эти же 10-20% но для всех. Красавчики, чо.
SlawaPiter
Значит Вован сотоварищи станут еще богаче в ближайшее время...
***_555
Надо придумать вакцину от этих волн.
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