Вице-премьер Белоусов допустил новую волну инфляции в России

Вице-премьер не исключает новой волны инфляции из-за роста цен на продовольствие.



«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну», — цитирует 10 декабря РИА Новости заявление Андрея Белоусова.



По его словам, последствия инфляции будут особенно ощущаться во втором полугодии следующего года. На ее развитие окажут влияние цены на продовольствие.

