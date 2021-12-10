Синоптики зафиксировали в Петербурге «алмазную» пыль — висящие в воздухе иглы

Ассортимент необычных природных явлений, возникавших в Петербурге в период холодов, пополнился ещё одним — «алмазной» пылью. Её, по сообщению синоптиков, наблюдали в городе утром 10 декабря. В комитете по благоустройству рассказывают, что на петербургские улицы лёг 1 миллиметр ледяной пыли.
«В воздухе из-за сильного мороза и высокой влажности повисли ледяные иглы, которые еще называют ледяной или «алмазной» пылью. Такой вид осадков скорее напоминает туман, но отличается от него тем, что состоит не из воды, а из мельчайших ледяных кристаллов», — отмечается в сообщении комблага.
Более привычные осадки — снег — продолжают вывозить с улиц КАМАЗами «в высоком темпе». За минувшие сутки на утилизацию отправлено 53 тысячи кубометров снега — это 2 600 самосвалов. В общей сложности с конца ноября вывезено 23,7 тысячи самосвалов снега
Сегодня городские улицы чистят 1 027 единиц техники и 1 220 работников ручного труда дорожных предприятий. В садах и парках трудятся 832 специалиста и 239 машин.
Напомним, в Петербурге и области в последние дни несколько раз наблюдали световые столбы, возникающие при появлении кристаллов в воздухе, ледяные цветы, а также гало и морозный туман, разделивший Парнас надвое.