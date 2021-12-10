Синоптики зафиксировали в Петербурге «алмазную» пыль — висящие в воздухе иглы

Ассортимент необычных природных явлений, возникавших в Петербурге в период холодов, пополнился ещё одним — «алмазной» пылью. Её, по сообщению синоптиков, наблюдали в городе утром 10 декабря. В комитете по благоустройству рассказывают, что на петербургские улицы лёг 1 миллиметр ледяной пыли.



«В воздухе из-за сильного мороза и высокой влажности повисли ледяные иглы, которые еще называют ледяной или «алмазной» пылью. Такой вид осадков скорее напоминает туман, но отличается от него тем, что состоит не из воды, а из мельчайших ледяных кристаллов», — отмечается в сообщении комблага.

