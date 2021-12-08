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Ледяные цветы распустились у парка 300-летия Петербурга

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Фото: Ксения Макарова, instagram.com/grustnenkiy
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Необычное зрелище подготовила природа тем петербуржцам, которые в морозную среду, 8 декабря, решились выйти на берег Финского залива.

У берега парка 300-летия Санкт-Петербурга на льду распустились «милые ледяные нерукотворные создания» — «арктические цветы». Фотографии публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото».

Подобная кристаллическая изморозь, как уже писала «Фонтанка», формируется на поверхности льда в мороз при относительной влажности менее 100% и при отсутствии снежного покрова.

В этом году в лесах под Петербургом уже наблюдали другое редкое явление — «ледяную бороду».

Фото: Ксения Макарова, instagram.com/grustnenkiy

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Комментарии (1)

Pupin
Красиво, не видел такого никогда.
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