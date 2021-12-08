Ледяные цветы распустились у парка 300-летия Петербурга

Необычное зрелище подготовила природа тем петербуржцам, которые в морозную среду, 8 декабря, решились выйти на берег Финского залива.
У берега парка 300-летия Санкт-Петербурга на льду распустились «милые ледяные нерукотворные создания» — «арктические цветы». Фотографии публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото».
Подобная кристаллическая изморозь, как уже писала «Фонтанка», формируется на поверхности льда в мороз при относительной влажности менее 100% и при отсутствии снежного покрова.
В этом году в лесах под Петербургом уже наблюдали другое редкое явление — «ледяную бороду».