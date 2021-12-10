Это не сияние. Фонари в Петербурге обратились к небу

В Петербурге ночью и утром 10 декабря наблюдали редкое явление — световые столбы.
В отличие от северного сияния, которое перекрывает засветка, световые столбы хорошо видны в городе. Например, такие фотографии сделал читатель «Фонтанки» Дмитрий рано утром в районе улицы Коммуны.
Фотографы, выезжающие за пределы города, смогли запечатлеть в Ленинградской области целый «световой лес».
Световой столб — это атмосферное оптическое явление, возникающее за счёт отражения света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере. Наблюдателю кажется, что вертикальный луч света проходит над и (или) под источником света. Хотя в целом это явление редкое, в Петербурге и Ленинградской области за последние морозные дни световые столбы наблюдали несколько раз, в том числе — солнечный столб на закате.
Кроме того, благодаря антициклону в Петербурге видели гало и морозный туман.