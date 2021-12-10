На Есенина завершили ремонт, но тепло вернулось не во все дома. ГУП «ТЭК» обещает за четыре года заменить в квартале все трубы

Одиннадцать метров трубы за два дня заменили теплоэнергетики в Выборгском районе после прорыва, в котором пострадал сантехник.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК» 10 декабря, последние сотрудники аварийной службы компании уехали от дома 17 по улице Есенина в час ночи 10 декабря.



«В настоящее время теплоснабжение 44 зданий, оказавшихся в зоне дефекта, восстановлено в полном объеме до границ балансовой принадлежности ГУП «ТЭК СПб», — сообщают в компании.



Однако утром в редакцию «Фонтанки» поступило несколько писем с жалобами на то, что жильцы домов, попавших в зону отключения, вторую ночь мерзли. Тепло так и не вернулось в здания. В ТЭК предлгаюат им обращаться в УК и ЖКС, который должны были подключить дома после окончания ремонта.

