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На Есенина завершили ремонт, но тепло вернулось не во все дома. ГУП «ТЭК» обещает за четыре года заменить в квартале все трубы

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Одиннадцать метров трубы за два дня заменили теплоэнергетики в Выборгском районе после прорыва, в котором пострадал сантехник.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК» 10 декабря, последние сотрудники аварийной службы компании уехали от дома 17 по улице Есенина в час ночи 10 декабря.

«В настоящее время теплоснабжение 44 зданий, оказавшихся в зоне дефекта, восстановлено в полном объеме до границ балансовой принадлежности ГУП «ТЭК СПб», — сообщают в компании.

Однако утром в редакцию «Фонтанки» поступило несколько писем с жалобами на то, что жильцы домов, попавших в зону отключения, вторую ночь мерзли. Тепло так и не вернулось в здания. В ТЭК предлгаюат им обращаться в УК и ЖКС, который должны были подключить дома после окончания ремонта.

Сотрудники филиала ТЭК «Энергосбыт» не дали замерзнуть детям в трех детских садах, двух школах и поликлинике.

«В частности, в Ломоносовской гимназии № 73 силами предприятия был установлен тепловентилятор для поддержания необходимой температуры», — сообщили в ГУП «ТЭК».

В компании сообщили, что на Есенина сейчас трубы 1999 года прокладки, которые в последний раз обследовали в 2019 году. Тогда ГУП «ТЭК СПб» получило экспертное заключение о промышленной безопасности сети. Она должна была прослужить до июля 2022 года.

В декабре этого года будет объявлен конкурс на реконструкцию участка магистральной тепловой сети. На время реконструкции проложат временную сеть длиной 2 269 метров.

Планируемый срок завершения работ — октябрь 2024 года.

Прорыв трубы на улице Есенина, 17, произошел 8 декабря около пяти вечера. 40-летний сантехник ЖКС № 2 Выборгского района получил ожоги во время того, как выставлял в зоне вытекания ограждения: он случайно наступил в горячую воду и получил ожог средней степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.

Изначально работы по устранению последствий дефекта планировали закончить за 20 часов.

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