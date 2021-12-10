Из-за пандемии в РФ наблюдается нехватка лекарств для пациентов с ревматоидным артритом

В связи с широким использованием средств от аутоиммунных заболеваний при лечении коронавируса в мире, и в России в частности, фиксируется снижение доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом.
Как сообщает 10 декабря «Коммерсантъ», получать такие лекарства по льготным рецептам стало заметно сложнее, и многие вынуждены покупать их в аптеках за свой счёт. Такая ситуация, в свою очередь, привела к росту розничных продаж препаратов за десять месяцев почти на 23% — до 2,86 млрд рублей.
Сложившиеся обстоятельства, по данным издания, уже вынудили дистрибьюторов ограничить поставки в коммерческий сегмент в пользу государственных клиник.
При этом проблема с доступностью этих лекарств возникла во всём мире. Международная профильная организация EULAR потребовала их «разумного распределения между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19».
Ранее «Фонтанка» писала, что в России за время пандемии трудности с получением лекарств также испытала почти треть от числа инфицированных ВИЧ. Кроме этого сообщалось, что аптеках ожидают нехватку лекарств от коронавируса и ОРВИ на фоне новой волны COVID-19.