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Из-за пандемии в РФ наблюдается нехватка лекарств для пациентов с ревматоидным артритом

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В связи с широким использованием средств от аутоиммунных заболеваний при лечении коронавируса в мире, и в России в частности, фиксируется снижение доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом.

Как сообщает 10 декабря «Коммерсантъ», получать такие лекарства по льготным рецептам стало заметно сложнее, и многие вынуждены покупать их в аптеках за свой счёт. Такая ситуация, в свою очередь, привела к росту розничных продаж препаратов за десять месяцев почти на 23% — до 2,86 млрд рублей.

Сложившиеся обстоятельства, по данным издания, уже вынудили дистрибьюторов ограничить поставки в коммерческий сегмент в пользу государственных клиник.

При этом проблема с доступностью этих лекарств возникла во всём мире. Международная профильная организация EULAR потребовала их «разумного распределения между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19».

Ранее «Фонтанка» писала, что в России за время пандемии трудности с получением лекарств также испытала почти треть от числа инфицированных ВИЧ. Кроме этого сообщалось, что аптеках ожидают нехватку лекарств от коронавируса и ОРВИ на фоне новой волны COVID-19.

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