Попова: Почти треть ВИЧ-инфицированных россиян испытали трудности с получением лекарств в пандемию

Около 30% россиян с ВИЧ-положительным статусом столкнулись с проблемами получения антиретровирусной терапии в прошлом году. К перебоям поставок лекарств привела пандемия коронавируса, сообщила 25 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
«Исследование, проведенное Роспотребнадзором совместно с неправительственными организациями в 2020 году, показало негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране. Однако большинство опрошенных — 71% людей, живущих с ВИЧ, — не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов», — цитирует ТАСС слова Поповой.
Она отметила, что почти четверть опрошенных пациентов получали необходимые препараты в пандемию на дом.
По последним данным Минздрава, которые в мае приводил «Интерфакс», в России проживают 842 тысячи человек с положительным ВИЧ-статусом. При этом в ведомстве отмечают снижение новых случаев заражения. В 2017 году таких было 85,5 тысячи, по итогам 2020-го — 60,3 тысячи.
«Сегодня мы можем констатировать, что Россия стала одним из мировых лидеров по охвату населения скринингом на ВИЧ. Ключевое достижение российского здравоохранения в контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом — практически полная элиминация вертикальной передачи инфекции. При существующей профилактике более чем в 99% случаев ВИЧ-инфицированные мамы могут родить здоровых детей», — цитирует «Интерфакс» министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.