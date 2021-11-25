Попова: Почти треть ВИЧ-инфицированных россиян испытали трудности с получением лекарств в пандемию

Около 30% россиян с ВИЧ-положительным статусом столкнулись с проблемами получения антиретровирусной терапии в прошлом году. К перебоям поставок лекарств привела пандемия коронавируса, сообщила 25 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.



«Исследование, проведенное Роспотребнадзором совместно с неправительственными организациями в 2020 году, показало негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране. Однако большинство опрошенных — 71% людей, живущих с ВИЧ, — не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов», — цитирует ТАСС слова Поповой.

