В аптеках ожидают нехватку лекарств на фоне новой волны COVID-19

Общественная потребительская инициатива предупреждает о возможности дефицита препаратов от коронавируса и ОРВИ.



«Повторится прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках некоторых регионов препаратов от COVID-19, гриппа и простуды. Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости», — сообщает 24 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Общественной потребительской инициативы.



По оценкам организации, уже сейчас в некоторых российских регионах начались перебои с поставками препаратов. Нехватка лекарств, в свою очередь, может привести к изменению ценников. Так, цены в некоторых субъектах поднялись на 5–10%.

