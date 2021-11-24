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В аптеках ожидают нехватку лекарств на фоне новой волны COVID-19

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Общественная потребительская инициатива предупреждает о возможности дефицита препаратов от коронавируса и ОРВИ.

«Повторится прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках некоторых регионов препаратов от COVID-19, гриппа и простуды. Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости», — сообщает 24 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Общественной потребительской инициативы.

По оценкам организации, уже сейчас в некоторых российских регионах начались перебои с поставками препаратов. Нехватка лекарств, в свою очередь, может привести к изменению ценников. Так, цены в некоторых субъектах поднялись на 5–10%.

ОПИ призвала Росздравнадзор вмешаться в ситуацию с лекарствами.

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Комментарии (2)

Kit.
Фуфломицины кончаются?
iigaza
Не верю!
Аптек в городе, что алкомаркетов.
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