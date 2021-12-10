FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Нос уже не подскажет. В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях заражения «омикроном»

3
Печать

Симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при заражении «дельтой» и другими штаммами. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — цитирует Руженцову РИА Новости 10 декабря.

Большинство заразившихся новым штаммом, по предварительным данным, — это молодые люди в возрасте 20–30 лет, сообщила РИА врач-терапевт НИИ имени Габричевского Дарья Хавкина.

8 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус акцентировал внимание на необходимости пристального изучения «омикрона», чтобы оценить его опасность. «Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии», — отметил тогда Гебрейесус.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Кароче - если вы себя прекрасно чувствуете, бодры, веселы и ни на что не жалуетесь - вы просто заражены омикроном. А посему - срочно проследуйте на прививку! :))
мурзил
т.е. все же переходит в обычную сезонку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний