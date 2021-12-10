Нос уже не подскажет. В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях заражения «омикроном»

Симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при заражении «дельтой» и другими штаммами. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.



«В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — цитирует Руженцову РИА Новости 10 декабря.

