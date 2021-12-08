ВОЗ: Нужно понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту»

Распространение штамма коронавируса «омикрон» может иметь значительное влияние на ход пандемии во всём мире, заявил на брифинге в Женеве 8 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, необходимо пристально изучать его, чтобы оценить его опасность.



«На данный момент о выявлении «омикрона» сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии. <...> Важно внимательно отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту». Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

