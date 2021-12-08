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ВОЗ: Нужно понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту»

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Распространение штамма коронавируса «омикрон» может иметь значительное влияние на ход пандемии во всём мире, заявил на брифинге в Женеве 8 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, необходимо пристально изучать его, чтобы оценить его опасность.

«На данный момент о выявлении «омикрона» сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии. <...> Важно внимательно отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту». Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Судя по данным, поступающим из Южной Африки, «омикроном» можно заразиться несколько раз. При этом он может быть не таким опасным, как «дельта». В любом случае нужно больше информации. «Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться «омикрон». Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли», — добавил глава ВОЗ.

Напомним, по некоторым данным, вариант «омикрон» быстрее других штаммов спускается в легкие и вызывает пневмонию.

6 декабря Роспотребнадзор официально подтвердил появление «омикрона» в России.

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Комментарии (1)

VKuser1021921
Как ни крути, а ВОЗ всё время проигрывает. Или не проигрывает. Но если омикрон слаб, то это потеря миллиардов. Надо обязательно им закошмарить весь мир, пока не очнулись. Конечно можно ходить с соплями несколько раз, какой ужас.
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